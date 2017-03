Rot in Mexiko

WGC CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger läuft im Club de Golf Chapultepec am Freitag lange Zeit den Birdies hinterher, dreht die Runde schlussendlich mit starkem Finish aber noch in den roten Bereich.

Das größte Problem des ersten Spieltages war definitiv die Genauigkeit mit den Eisen. In der Höhenlage von 2.400 Metern hatte der Oberwarter sichtlich Probleme das richtige Eisen für die Annäherungen zu finden. Dieses Manko hat er am Freitag eindeutig besser im Griff. Dennoch beginnt der zweite Spieltag gleich mit einem kleinen Schockmoment.

Am Birdieloch der 1 reitet Bernd zwar die Attacke, bringt den Ball am drivebaren Par 4 aber nicht am Grün unter und auch der kurze Approach danach gelingt nicht nach Wunsch, was prompt in einem anfänglichen Bogey mündet. Wohl noch leicht genervt vom frühen Fehler muss er auch auf der 2 ordentlich kämpfen, kratzt aber noch das Par.

Chancen ausgelassen

Auf den folgenden Löchern stabilisiert sich das Spiel der Nummer 36 der Welt dann aber zusehends und Bernd legt sich nach und nach auch durchaus gute Birdiemöglichkeiten auf, lässt die Chancen aber reihenweise ungenützt. Dennoch ist es auf der 6 dann der Putter, der das Tagesergebnis mit einem gestopften Monsterputt aus knapp elf Metern am Par 5 wieder ausgleicht.

Auch danach passt die Distanzkontrolle mit den Eisen im Gegensatz zum Vortag um einiges besser, allein weitere Birdies wollen noch keine gelingen. Am ersten Par 5 der Backnine kommt es dann nach verzogenem Drive ins Rough richtig unangenehm. Aus der schweren Lage erreicht Bernd erst mit dem vierten Schlag das Vorgrün und muss mit dem Bogey leben.

Der Burgenländer bleibt aber weiterhin ruhig und belohnt sich am letzten Par 5 mit gelungener Grünattacke und dem erneuten scoretechnischen Ausgleich. Davon angestachelt zündet er eine Bahn später ein lasergenaues Eisen und taucht mit seinem dritten Birdie erstmals in den roten Bereich ab. Fast gelingt auf der 18 noch ein weiteres Erfolgserlebnis, der Putt aus zwei Metern bleibt aber direkt am Loch liegen.

Mit der 70 (-1) kann Bernd zwar nur wenige Ränge gutmachen holt sich aber wohl ein gutes Gefühl fürs Wochenende. Warum Österreichs Nummer 1 derzeit “nur” auf Rang 40 liegt ist schnell erklärt, denn das größte Problem im bisherigen Turnierverlauf ist mit Sicherheit die Chancenverwertung.

Die Fehlerquote liegt mit fünf Schlagverlusten auf 36 Bahnen durchaus im grünen Bereich, allein vier Birdies sind schlicht zu wenig um weiter vorne mitzuspielen. Kann er an den verbleibenden beiden Tagen aber die herausgespielten Chancen besser verwerten, ist ein Topergebnis nach wie vor in Reichweite.

