Stilvoll beendet

OPEN DE ESPANA – FINAL: Sarah Schober und Christine Wolf beenden ihre LET-Saison im Real Club de Golf Guadalmina mit Par-Runden durchwegs stilvoll. Durch die Corona-Krise behalten die letztjährigen Kategorien ihre Gültigkeit auch für die kommende Saison.

Sarah Schober und Christine Wolf erreichen beim verregneten Tourfinale das Wochenende, was angesichts des hohen Preisgelds von 600.000 Euro durchaus erfreulich ist. In der ersten Turnierhälfte kämpften jedoch beide mit ihren Eisen, vor allem Wolf verfehlte ungewöhnlich viele Grüns.

Sarah Schober startet wie Christine Wolf dann mit Bogey in den windigen Samstag-Nachmittag. Hinter der Tirolerin spielend attackiert sie erfolgreich am ersten Par 5 und holt sich das verdiente Birdie. An der 15 sorgt die Steirerin täglich für Action: nach Birdie und Doppelbogey an den Vortagen versenkt sie am Samstag wieder einen Birdieputt.

Den Birdie-Triplepack schnürt sie endgültig am 16. Grün zusammen. Das bringt die Steirerin sichtlich erst auf den Geschmack: an der 18 spielt sie gekonnt ihre Schlaglängen aus und landet spektakulär den Eagle-Punch. Den doppelten Schlaggewinn verspielt jedoch Schober wieder mit dem Doppelbogey am langen Par 4 der 5. Mit einem Birdie in der Schlussphase bringt sie die sehenswerte 69 herein, ihre klar beste Runde der Woche und verbessert sich auf den 20. Rang.

Am Sonntag zeigt sie sich dann von ihrer ganz sicheren Seite und reiht nahtlos Par an Par aneinander, womit sie die gesamten Frontnine über nichts falsch macht. Das Bild ändert sich dann jedoch auf der hinteren Platzhälfte, denn zwei Bogeys auf der 11 und der 12 kosten einige Ränge. Sofort allerdings macht sich Sarah daran die Fehler wieder auszubessern und krallt sich mit Birdies auf der 13 und der 16 wichtige Schläge, die sie am Ende die 72 (Par) unterschreiben lassen, was für Rang 22 reicht.

Trotz der kurzen Saison, wegen Covid-19 pausierte die Tour von März bis August, zeigte sich Sarah bei ihren Starts durchwegs souverän, denn von den nur zwölf Turnieren im Kalender stand sie bei acht am Start und erreichte eben so oft das Wochenende. Die beste Woche gelang ihr erst vor wenigen Tagen in Saudi Arabien, als sie am Ende einen 17. Rang verbuchen konnte.

Souveräne 72 zum Ausklang

Aufgrund der Verspätung im Zeitplan wurde am Samstag um 12:45 Uhr im Kanonenstart begonnen, wobei Schober an der 10 und Wolf an der 11 begannen. Am Nachmittag lebt zudem der Wind in Marbella auf, was Wolf gleich auf ihrer ersten Bahn ein Bogey kostet. Auch die 13 bringt ihr kein Glück und knöpft ihr einen weiteren Schlag ab. Dafür kann sie erstmals das kurze Par 5 der 18 zu einem Birdie nutzen. Damit findet die Tirolerin immer besser ins Spiel. Auf den vorderen 9 Löcher kann sie mit einem weiteren Schlaggewinn die Tagesbilanz ausgleichen. Stilvoll beendet sie ihren langen Golfsamstag am abschließenden Par 3 mit Birdie und steigert sich mit der 71 (-1) erneut um zwei Schläge gegenüber der Vorrunde.

Der Finaltag beginnt für Chrissie dann regelrecht nach Maß, denn gleich die 1 hält ein anfängliches Birdie für sie parat. Zwar muss sie auf der 4 recht rasch den Ausgleich einstecken mit weiteren Pars agiert sie auf den Frontnine aber durchwegs souverän. Nach dem Turn muss sie auf der 11 ein weiteres Bogey einstecken, dreht ihr Score nur wenig später auf der 14 aber wieder auf Anfang und verwaltet in Folge das Ergebnis gekonnt. Mit der 72 (Par) geht sich so beim Saisonfinale immerhin noch ein 27. Platz aus.

Für Christine Wolf endet in Spanien zwar die Ladies European Tour Saison, wobei sie bei zwölf Starts immerhin sieben Mal cuttete und in Tschechien mit Rang 2 nur knapp am Sieg vorbeischrammte, nicht aber ihr Turnierjahr, denn in zwei Wochen teet die Olympionikin noch bei den US Women’s Open auf, wo mit Emma Spitz (Am) auch Österreichs Golfjuwel einmal mehr eine Talentprobe abgeben wird.

Emily Kristine Pedersen (DEN) sichert sich mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 15 unter Par den Sieg.

