Turbo zugeschaltet

WORLD INVIATIONAL – FINAL: Emma Spitz hebt sich ihre klar beste Runde für den Sonntag auf und verpasst in Galgorm Castle nach einer knallroten 68 (-4) nur knapp ein Topergebnis.

Emma Spitz zieht nach solider Vorstellung souverän ins nordirische Wochenende ein. Die Niederösterreicherin liegt zur Halbzeit als 32. im gesicherten Mittelfeld, mit nur drei Shots Rückstand auf die Top 10.

Am Moving Day kommt sie jedoch auf den Frontnine lange Zeit so gar nicht ins Rollen, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 1 schleicht sich schon auf der 2 der erste Fehler ein und da auch danach keine roten Einträge gelingen wollen und sie am Par 3 der 7 noch einen weiteren Schlagverlust einstecken muss, findet sie sich sogar nur klar hinter der zweiten gezogenen Linie wieder. Erst auf der 9 läutet sie dann die Trendwende ein, denn mit einem Eagle am Par 5 arbeitet sie sich wieder auf Level Par zurück und dockt so wieder an der Cutmarke an.

Die hinteren neun Bahnen beginnen jedoch wie die vorderen, denn mit Bogeys auf der 11 und der 13 rangiert sie rasch wieder bei 2 über Par und hinter der wichtigen Marke für den Sonntag. Die Schönbornerin findet aber noch rechtzeitig die Reset-Taste, stopft auf der 15 und der 17 wichtige Birdieputts und wird so nach der 72 (Par) und als 27. auch am Sonntag noch souverän mit von der Partie sein.

Knallroter Sonntag

Sehr solide startet sie dann auf den Backnine in den finalen Sonntag und holt sich am Par 3 der 14 schließlich ein Birdie ab, dass sie jedoch schon auf der 16 wieder verspielt. Mit zwei weiteren Birdies auf der 17 und dem Par 5 der 18 klettert sie vor den letzten neun Löchern aber bereits um einige Ränge nach oben.

Die Frontnine lassen sich dann ebenfalls gut an, geht sich doch bereits auf der 2 das nächste Erfolgserlebnis aus. Zwar muss sie zwei Bahnen später auch noch ein Bogey einstecken, mit starkem Finish stopft sie aber sowohl auf der 8 als auch am Par 5 der 9 noch die fälligen Birdieputts, unterschreibt so mit der 68 (-4) ihre klar beste Runde der Woche und beendet das 1,5 Millionen Event so auf einem durchaus starken 13. Platz.

Die aus der Netflix-Dokumenation „The Short Game“ bekannte 19-jährige Alexa Pano (USA) setzt sich im Stechen gegen Esther Henseleit (GER) und Gabriella Cowley (ENG) durch und sichert sich bei gesamt 8 unter Par den Sieg.

Leaderboard World Invitational