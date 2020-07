3Ö’s bei 3M

3M OPEN – VORSCHAU: Wie schon letzte Woche stehen auch im TPC Twin Cities mit Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Sepp Straka wieder drei Österreicher am Abschlag. Während es für die beiden erstgenannten nach dem Missed Cut der Vorwoche vorrangig um den Formaufbau geht, muss Sepp Straka beim siebten Turnierstart in Folge die sich anbahnende Müdigkeit aus den Knochen schütteln.

Monatelang mussten sich Bernd Wiesberger und Matthias Schwab aufgrund der Coronavirus -Pandemie in Geduld üben, ehe es für die beiden European Tour Asse mit erhaltenen Einladungen letzte Woche im Muirfield Village GC beim Memorial Tournament endlich wieder so richtig los ging. Beiden merkte man die fehlende Spielpraxis allerdings deutlich an, denn alle zwei hatten nicht wirklich viel mit dem Cut zu tun und verpassten das Wochenende auf der schwierigen Par 72 Wiese in Ohio recht deutlich.

Dies soll sich nun in dieser Woche in Minnesota ändern. Der TPC Twin Cities in Blaine präsentiert sich doch um eine Ecke scorefreundlicher als Jack Nicklaus’ Meisterwerk in Ohio. Auch das Wetter sollte sich im Norden der USA durchwegs freundlich zeigen, lediglich am Wochenende könnte es den ein oder anderen Schauer geben. Verhältnisse also, die auf durchwegs tiefe Scores in dieser Woche hindeuten könnten. Damit soll auch der Formaufbau beim Burgenländer und beim Steirer sichtbare Fortschritte machen, denn noch ein freies Wochenende wollen beide klarerweise auf jeden Fall verhindern.

Müdigkeit abschütteln

Ganz anders stellt sich die Lage bei Sepp Straka dar. Österreichs Maschinengolfer schüttelt die bereits siebte Woche in Folge aus den Ärmeln, denn seit dem Re-Start der Tour in Texas steht der Longhitter durchgehend am Abschlag. Dies hat sich für Sepp auch bereits bezahlt gemacht, denn er konnte schon durchwegs achtbare Ergebnisse einfahren und liegt auch im >> PGA Championship Points Ranking als 65. im richtigen Bereich, denn die Top 70 dieser Rangliste dürfen ab 6. August im TPC Harding Park beim Major abschlagen.

Zuletzt allerdings wirkte Sepp doch bereits etwas überspielt, denn am Moving Day letzte Woche trat er sich im pfeilschnellen Muirfield Village GC sogar eine 79 (+7) ein und beraubte sich damit der Chance auf das angepeiltes Topergebnis. Die letzten Tage mussten somit neben der Weiterreise nach Blaine auch als Relaxphase herhalten. Kann der Georgia Bulldog die Müdigkeit aus den Knochen bekommen, könnte es für den gebürtigen Wiener aber wieder durchaus ein starkes Ergebnis geben, denn das er im Stande ist viele Birdies auf die Scorecard zu zaubern, stellte er bereits etliche Male heuer unter Beweis.

Im Gegensatz zur Vorwoche ist das 6,6 Millionen US-Dollar Turnier eher überschaubar besetzt. Zwar teen immerhin Brooks Koepka und Dustin Johnson (beide USA) in Minnesota auf, beide präsentierten sich zuletzt aber etwas außer Form. Mit Titelverteidiger Matthew Wolff, Tony Finau (beide USA) oder auch Tommy Fleetwood (ENG) ist das Starterfeld aber keinesfalls in irgendeiner Form zu unterschätzen. Los geht es für Matthias Schwab am Donnerstag um 15:40 MEZ von der 1. Bernd Wiesberger (19:10 MEZ auf der 1) und Sepp Straka (19:20 MEZ auf der 10) folgen zum Auftakt mit späten Startzeiten.

>> SKY überträgt Live und in HD von den 3M Open.