Erste Titelverteidigung

HONDA CLASSIC – VORSCHAU: Sepp Straka steht nach seinem historischen Triumph im Vorjahr erstmals als Titelverteidiger bei einem PGA Tour Event in den Teeboxen. Matthias Schwab hofft im PGA National den nächsten Schritt in Richtung Spitzenplätze machen zu können.

Es war vergangenes Jahr ein historischer Sonntag in Palm Beach Gardens, denn zum allerersten Mal überhaupt triumphierte mit Sepp Straka ein Österreicher auf der größten Golfbühne der Welt. Mit sensationellem Spiel von Tee bis Grün – der Longhitter führte das Feld sowohl in Fairwaytreffern als auch in Grüntreffern an – zog er der gesamten Konkurrenz der Nerv und stopfte schließlich im Starkregen den alles entscheidenden Putt, der ihn in die absolute Weltelite des Golfsports pushte.

Klar, dass der gebürtige Wiener so auch heuer wieder zum Favoritenkreis auf der anspruchsvollen Anlage in Florida zählt, wenngleich die Formkurve erst langsam wirklich wieder im Ansteigen ist. Beim Desert Swing der DP World Tour verpasste er bei beiden Rolex Series Events den Cut und bei der Genesis Invitational vergangene Woche wollte am Ende nach eher durchwachsenem Finaltag nur ein 45. Platz auf die Habenseite wandern. Mit besten Erinnerungen an die letzte Saison soll sein Spiel an der Winning-Location des Vorjahres nun aber wieder so richtig auf Touren kommen.

Nächster Schritt

Matthias Schwab haderte bislang in dieser Saison vor allem mit der Konstanz, denn laut eigener Aussage fühlt sich sein Spiel deutlich besser und stabiler an als es die Ergebnisse aussagen. So auch letzte Woche wieder, wo er eine durchwegs ansprechende Performance zeigte, am Ende jedoch nur mit Platz 50 den West Coast-Swing der PGA Tour beendete. Dennoch zeigt sich der Schladming-Pro nicht unzufrieden und merkt, dass nicht mehr vieles für Topergebnisse fehlt.

Womöglich könnte ihm der Wechsel von der West- an die Ostküste der Vereinigten Staaten dabei zusätzlich in die Hände spielen, denn der Rohrmooser hat in Florida auch sein Lager in den USA aufgeschlagen und kommt aufgrund dessen und der langjährigen College Erfahrung in der SEC bestens mit den Gegebenheiten im Osten der Staaten zurecht. Vor allem gilt es jedoch unnötige Fehler zu vermeiden, denn gerade diese machten ihm in den letzten Wochen und Monaten immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Wie von Florida gewöhnt sollte das Wetter sich von seiner besten Seite präsentieren, denn außer leichten Quellwolken steht einer sonnigen Woche mit Spitzenwerten von rund 30 Grad Celsius nichs im Wege. Los geht es für Sepp am Donnerstag bereits um 13:23 MEZ auf der 10. Matthias Schwab startet zum Auftakt erst mit später Startzeit um 19:02 MEZ von der 10 weg ins 8,4 Millionen Dollar Turnier.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Honda Classic.