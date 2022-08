Form mitgenommen

FREDERIKSHAVN CHALLENGE – 1. RUNDE: Niklas Regner konnte seine Form der Vorwoche sichtlich nach Dänemark mitnehmen, denn mit einer 70 (-2) legt der Youngster eine durchaus sehenswerte Auftaktrunde hin. Auch Timon Baltl eröffnet im Frederikshavn Golfklub im roten Bereich.

Niklas Regner ist dank des 5. Platzes von Lahti bis auf Position 52 der Challenge Tour-Wertung vormarschiert und hat damit Anschluss zu den entscheidenden Top 45 gefunden. Der Liezener hofft nun auch im dänischen Fredrikshavn seine Topform auszuspielen. Vor einem Jahr, als in Esbjerg gespielt wurde, hatte es immerhin für Platz 2 gereicht, sein bislang bestes Karriereergebnis.

Timon Baltl hat die Top 100 in der Rangliste geknackt und möchte darauf aufbauen, eine bessere Kategorie für 2023 zu erspielen. Martin Wiegele sowie die mit Wildcards startenden Max Lechner und Bernard Neumayer komplettieren das rotweißrote Aufgebot beim 250.000 Euro-Challenger in Dänemark.

Gleich auf der 1 schnappt sich Niklas Regner das erste Birdie und dockt so prompt an die starke Leistung der Vorwoche an. Nachdem sich dann auch auf der 4 ein Schlaggewinn ausgeht, ist der erhoffte gute Start endgültig in trockenen Tüchern. Zwar schleicht sich auf der 6 auch ein Bogey ein, mit einem Par 5 Birdie gleich danach kontert er den Faux-pas aber sofort wieder aus.

Zwei weitere Fehler auf der 11 und der 12 lassen ihn dann aber sogar wieder auf Even Par zurückrutschen und selbst ein darauffolgendes Par 3 Birdie gibt er auf der letzten kurzen Bahn wieder aus der Hand. Ein starkes Finish mit einem abschließenden roten Doppelschlag ermöglicht schließlich aber die 70 (-2) und sorgt als 23. für einen durchaus sehenswerten Start in den dänischen Challenger.

Noch im roten Bereich

Zwar muss Timon Baltl gleich am Par 3 der 2 ein Bogey einstecken, dieses weckt den 27-jährigen jedoch sichtlich richtig auf, denn bereits auf der 4 und der 5 schnürt er einen roten Doppelpack und da auch das Par 5 der 7 ein Birdie springen lässt, kommt er sogar bei 2 unter Par auf den

Backnine an.

Mit einem weiteren Par 5 Birdie baut er auf der 10 sein Score dann sogar noch weiter aus, ehe es ihn gegen Ende auch noch recht unangenehm erwischt. Ein Bogey auf der 15 wirkt durchaus noch verschmerzbar, ein abschließender Fehler am Par 5 der 18 hingegen macht sich auch klassementtechnisch unangenehm bemerkbar, wenngleich Timon mit der 71 (-1) souverän als 35. im Mittelfeld auf Cut-Kurs liegt.

Maximilian Lechner findet auf den Frontnine zwar bereits zwei Birdies, radiert sich die Erfolgserlebnisse jedoch mit kurz darauffolgenden Bogeys wieder aus und steht so “nur” bei Level Par in der 10. Teebox.

Mit gleich drei Birdies am Stück pusht er sich dann von der 10 bis zur 12 aber deutlich nach vor, doch so schnell der Schwung kam, so rasch reißt dieser auch wieder ab und nach einem Bogey und gleich zwei Doubletten benötigt er am Ende sogar noch ein Par 5 Birdie um zumindest noch eine 73 (+1) über die Ziellinie bringen zu können, was jedoch nur für Rang 68 reicht.

Deutlich im Hintertreffen

Nach zwei anfänglichen Pars schlittert Martin Wiegele schon früh auf der 12 in ein Doppelbogey und rutscht mit darauffolgendem Fehler noch weiter zurück. Erst kurz vor dem Turn kann er schließlich am Par 5 der 18 auch das erste Birdie auf der Scorecard verewigen.

Sofort allerdings machen sich auf der 1 und der 2 die nächsten Fehler breit und lassen ihn sofort noch weiter zurückfallen. Erst das Par 5 der 7 erweist sich dann noch gnädig, mehr als die 75 (+3) und Platz 99 geht sich mit der durchwachsenen Vorstellung zum Auftakt jedoch nicht aus.

Bernard Neumayer findet mit anfänglichen Pars zwar recht souverän ins Turnier, stolpert auf der 5 und der 6 allerdings dann gleich über zwei Bogeys. Immerhin lässt das darauffolgende Par 5 auch das erste Birdie springen, womit er einigermaßen kontern kann.

Mit weiteren Birdies am Par 5 der 10 und dem Par 3 der 13 dreht er sein Score dann sogar in den Minusbereich, allerdings steht er nach einem Schneemann am Par 4 der 15 und einem abschließenden Par 5 Bogey nur mit der 76 (+4) beim Recording und hat so bereits nach nur einer Runde als 117. beträchtlichen Rückstand auf die Cutmarke.

Freddy Schott (GER) packt am Donnerstag eine 65 (-7) aus und diktiert damit in Dänemark das Tempo.

Leaderboard Frederikshavn Challenge