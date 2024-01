Wiesberger mit starkem Finish

Bernd Wiesberger hat am Moving Day der Dubai Desert Classic lange Zeit zu kämpfen, arbeitet sich mit starkem Finish im Emirates GC aber noch zu einer 71 (-1). Lukas Nemecz rutscht beim Rolex Series Event der DP World Tour aufgrund total verpatzter Frontnine unangenehm zurück.

Lukas Nemecz und Bernd Wiesberger ließen am Freitag keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen und zogen souverän sozusagen im Gleichschritt ins Wochenende ein. Vor allem Wiesberger dürfte den leichten Flugrost beim Comeback auf der DP World Tour endgültig abgeschüttelt haben, denn mit einer 67 (-5) marschierte der Burgenländer mit riesigen Schritten im Klassement nach vor.

Der Samstag lässt sich für den Burgenländer nicht wirklich prickelnd an, zieht doch gleich der erste Abschlag wild nach rechts weg, was schließlich im anfänglichen Bogey mündet. Auch danach hat der Burgenländer mit einem unangenemen Slice zu kämpfen, was ihm ausgerechnet am Par 5 der 3 sogar richtig zum Verhängnis wird, denn erst mit dem dritten Anlauf kann er den Ball von der Wüste zurück auf die Bahn quetschen und stolpert so sogar in ein Doppelbogey.

Mit Pars macht er danach zwar nicht wirklich vieles verkehrt, Konter kann er auf den Frontnine jedoch keinen setzen und steht so nur bei 3 über Par beim Turn. Nachdem auch das Par 5 der 10 ungenützt verpufft, darf er am darauffolgenden Par 3 dann nach versenktem Sechsmeterputt zum Birdie endlich erstmals jubeln. So richtig ins Rollen kommt er jedoch auch damit nicht, denn bis zur 16 muss er sich gedulden, ehe der Putter aus gut elf Metern wieder auf Temperatur kommt.

Das scheint den 38-jährigen auf den letzten Löchern der hinteren Neun wie schon am Freitag noch einmal auf Touren zu bringen, da aus drei Metern auch auf der 17 der Putt ins Ziel rollt und ihm so immerhin den scoretechnischen Ausgleich beschert. Auch danach hält er die Parallelen zum Vortag hoch, locht auch aus knapp vier Metern am abschließenden Par 5 und drückt sein Score so immerhin sogar noch zu einer 71 (-1), womit er als 19. die Top 10 mit nur zwei Schlägen Rückstand wohl noch in Reichweite hat.

Nemecz mit verpatzten Frontnine

Lukas Nemecz hofft am Moving Day wieder die Form vom ersten Spieltag auspacken zu können um auch weiterhin an den Top 10 dranzubleiben, allerdings verläuft der Start nicht wirklich nach Maß, denn am kurzen Par 4 der 2 pitcht er aus nur 40 Metern in den Grünbunker und hängt sich so rasch einen ersten Schlagverlust um. Auch am darauffolgenden Par 5 hat er wieder Sand im Getriebe und schlittert nach weiterer eingebunkerter Annäherung prompt in Bogey Nummer 2.

In dieser Tonart geht es zum Leidwesen des Steirers auch danach weiter, denn auf der 6 biegt der Abschlag unangenehm ab und nach verpasstem Up & Down am Par 3 der 7 hält er sogar bereits bei 4 über Par für den Tag. Erst danach kann er sein Spiel erstmals stabilisieren und sorgt schließlich am Par 5 der 12 auch für ein erstes echtes Highlight, stopft er doch nach starker Grünattacke aus vier Metern sogar zum Eagle.

Nachdem jedoch einmal mehr danach eine Annäherung versandet, muss er auch sofort wieder ein Bogey notieren, dass er aber immerhin auf der 17 aus 3,5 Metern wieder egalisiert. Nachdem sich am Par 5 Schlussloch dann kein weiteres Birdie mehr ausgeht, muss er sich nach den total verpatzten Frontnine mit der 74 (+2) anfreunden, die ihn doch unangenehm bis auf Rang 43 abrutschen lässt.

Cameron Young (USA) verteidigt mit einer 71 (-1) und bei gesamt 14 unter Par zwar seine Spitzenposition, Rory McIlroy (NIR) pirscht sich mit einer Traumrunde in 63 Schlägen aber bis auf zwei Schläge heran und startet mit Adrian Meronk (POL) als erster Verfolger des US-Amerikaners in die Schlussrunde.

