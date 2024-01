Zu zweit im Dubai-Weekend

Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz lassen am Freitag bei den Dubai Desert Classic mit Runden von 67 bzw. 72 Schlägen nichts anbrennen und ziehen in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Wochenende ein. Matthias Schwab verpasst beim Rolex Series Event der DP World Tour im Emirates GC den Cut.

Lukas Nemecz zeigte sich am Donnerstag von Beginn an hellwach und legte mit einer 69 (-3) einen richtig heißen Auftakt hin, denn bei nur zwei Schlägen Rückstand auf das Führungsquartett startet der 34-jährige sogar „in contention“ in den zweiten Spieltag. Matthias Schwab hatte nach der wochenlangen Pause etwas härter zu kämpfen, liegt nach der 72 (Par) aber immerhin auf Cutkurs. Bernd Wiesberger konnte beim Comeback zumindest auf seinen ersten neun Löchern den angesetzten Rost nicht verheimlichen, nach der 74 (+2) fehlt aber immerhin lediglich ein Schlag auf die erwartete Cutmarke.

Von Beginn an läuft es für den Burgenländer am Freitag deutlich besser, denn trotz verzogenem Drive geht sich nach starker Annäherung schon auf der 2 das erste Birdie aus und da am Par 3 der 4 aus gut fünf Metern vom Vorgrün der Putter erstmals richtig auf Temperatur kommt, kann er sein Score rasch sogar weiter in den Minusbereich schrauben. In dieser Tonart geht es auch spektakulär weiter, denn auf der 6 locht er nach verzogener Annäherung sogar aus dem Grünbunker und marschiert so bereits bis ins solide Mittelfeld nach vor.

Kurz vor dem Turn streikt dann jedoch plötzlich der 14. Schläger im Bag und brummt ihm aus 6,5 Metern mit einem Dreiputt auch das erste Bogey auf. Das kostet auch etwas den bislang so sehenswerten Rhythmus, denn zu Beginn der hinteren Neun kämpft er vorerst eher um Pars als um weitere Birdies. Erst ab der 16 kommt dann wieder Farbe aufs Tableau und das richtig sehenswert, denn zunächst rollt der Putt aus 18 Metern perfekt ins Ziel und auf der 17 gelingt die selbe Übung aus knapp neun Metern gleich noch einmal, womit er sich sogar bis auf 4 unter Par pusht.

Richtig „on-fire“ legt er am Par 5 Schlussloch dann auch das Wedge noch stark aufs Grün und schnürt aus drei Metern sogar den finalen Birdiehattrick, der nicht nur die knallrote 67 (-5) ermöglicht, sondern ihn beim Comeback auf der DP World Tour als 24. auch gleich in durchaus ansprechender Position ins Wochenende cutten lässt.

Nemecz mit selber Ausgangslage

Anders als am Vortag, wo Lukas Nemecz schon früh Birdies aufsammelte, lässt sich der zweite Spieltag etwas zäher an, denn am Par 5 der 10 verpasst er noch den erhofften schnellen Birdiestart und muss nach verzogenem Drive auf der 12 sogar recht rasch einen ersten Fehler verdauen. Zwar zieht dann auch der Drive am Par 5 danach zu weit nach links, die Grünattacke findet jedoch den Weg aufs Ziel und zwei Putts später dreht er sein Tagesergebnis sofort wieder auf Level Par zurück.

Das schärt auch sichtlich sein langes Spiel, denn auf der 7 legt er die Annäherung bis auf einen Meter zur Fahne und krallt sich so erstmals am Freitag das Minus vor dem Score. Voll im Flow krallt er sich auch vom Par 5 der 18 mit Chip und Putt einen Schlaggewinn und legt zu Beginn der Frontnine mit weiterem starken Eisen sofort noch nach. Erst am kurzen Par 4 setzt es nach verschobenem Zweimeterputt und dem zweiten Bogey einen Dämpfer.

Dieser bremst jedoch den Steirer ziemlich ein, denn zwei Löcher später kann er sich am Par 3 aus dem Grünbunker nicht mehr zum Par scramblen. Nachdem er dann auch auf der 6 wieder Sand ins Getriebe bekommt, rutscht er sogar wieder auf Even Par zurück. Im Finish läuft er dann zwar vergeblich dem abermaligen Sprung unter Par hinterher, mit der 72 (Par) cuttet er aber wie Landsmann Bernd Wiesberger als 24. in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Weekend.

Schwab verpasst den Cut

Mit Pars macht Matthias Schwab zu Beginn nicht viel verkehrt, das erste Par 5 verpufft jedoch ungenützt, was sich prompt am Par 3 danach mit verpasstem Sand Save unangenehm rächt. Auch danach hat der Rohrmooser zu kämpfen und muss nach vergeblichem Scrambling schon auf der 6 und der 8 die nächsten Bogeys einstecken, womit auch die Cutlinie in immer weitere Ferne rückt.

Danach stabilisiert er sein Spiel zwar, erst am Par 5 der 13 geht sich nach erfolgreicher Grünattacke dann aber das erste Birdie am Freitag aus. Nachdem er sichtlich den Bann gebrochen hat, geht sich prompt auch auf der 14 ein Schlaggewinn aus, allerdings macht er sich die Aufholjagd mit einem verpassten Up & Down am Par 3 danach selbst wieder recht rasch zunichte.

Zum Abschluss stopft er dann am Par 5 der 18 zwar noch den fälligen Birdieputt, die 73 (+1) reicht jedoch knapp um einen Schlag nicht aus um auch am Samstag noch auf Birdiejagd gehen zu dürfen. US-Superstar Cameron Young bringt sich am Freitag mit einer 64 (-8) und bei gesamt 13 unter Par in die alleinige Spitzenposition.

